ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar

ASHB 4175 personel alımı ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 4.175 sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ilanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar nedir? İşte haberin detayları...

ASHB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 10 - 20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.