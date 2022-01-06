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ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar

ASHB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birçok kadroya yapacağı personel alımı ilanını yayınlamasının ardından gözler başvuru detaylarına çevrildi. 2022 yılında gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar nedir? İşte cevaplar...

ASHB 4175 personel alımı ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 4.175 sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ilanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar nedir? İşte haberin detayları...

ASHB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 10 - 20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

* Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

* 65 yaşını bitirmemiş olmak,

* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

* (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre kadro dağılımı şu şekilde:

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