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Yeni yıl öncesi müjde var mı? 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Yeni yıl öncesi müjde var mı? 2022’de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak?

2022'de bekçi alımı olacak mı? Yeni yıla girmemize saatler kala gözler bekçilik başvurularına çevrildi. Son olarak İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılmıştı. Son zamanların ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak? İşte son gelişmeler...

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için detaylar araştırılıyor. 2022'ye girmemize saatler kala bekçi alımları hakkında sorular yine gündeme geldi. Bekçi olabilmek için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve mülakatların hangi tarihlerde olacağını araştırıyor. Peki, 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...

2022'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bekçi alımı konusunda henüz bir ilan yayımlanmadığı için başvuru tarihi ve kadro dağılımı detayları belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 Temmuz - 2021 Aralık döneminde geçerli olacak bekçi maaşları şu şekilde:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 5.008 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 5.186 TL

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı: 5.421 TL

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