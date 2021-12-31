Yeni yıl öncesi müjde var mı? 2022’de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için detaylar araştırılıyor. 2022'ye girmemize saatler kala bekçi alımları hakkında sorular yine gündeme geldi. Bekçi olabilmek için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, başvuru ve mülakatların hangi tarihlerde olacağını araştırıyor. Peki, 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...

2022'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bekçi alımı konusunda henüz bir ilan yayımlanmadığı için başvuru tarihi ve kadro dağılımı detayları belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Kimler bekçi olabilir? Haberin detaylarından bekçilik şartlarına ulaşabilirsiniz.