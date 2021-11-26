MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf subay alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı. Başvurular için detayları haberimizde derledik. İşte, MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf subay alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı. Adaylar ön başvurularını, 28 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifreleri ile yapabilecekler.
Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
MUVAZZAF SUBAYLIK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımak.
Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımak.
Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olma şartı aranıyor.
Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmakta.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?
- SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...
- Ve son dakika belli oldu! SGK'ya başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Büyük zararlar doğurabilir...
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
- Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- 2021 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? AUZEF sınav sonuç tarihi belli mi, duyuruldu mu?
- Kuraklık destek ödemesi ne zaman yatacak? Çiftçiye kuraklık desteği yattı mı, ne kadar? İşte tarihler...