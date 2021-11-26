MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MUVAZZAF SUBAYLIK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımak.