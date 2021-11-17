GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için son viraja girildi. Kura çekiminin ardından hak kazanan adaylar sözlü mülakatlara katıldı. 1-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü mülakatların ardından şimdi sıra sonuçlarda. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB sürekli işçi alımı sözlü sınavı 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklancağı henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.