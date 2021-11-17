GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB mülakat sonuçları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak 4.346 işçi alımı için mülakatlar gerçekleştirildi. Kura sonucuna göre mülakata katılmaya hak kazanan adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 yılı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için son viraja girildi. Kura çekiminin ardından hak kazanan adaylar sözlü mülakatlara katıldı. 1-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü mülakatların ardından şimdi sıra sonuçlarda. Peki, GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GSB SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB sürekli işçi alımı sözlü sınavı 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklancağı henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anadolu Efes Olympiakos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Olympiakos maçı şifresiz mi?
- 2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…
- Gönül Dağı'nın Elif'i Zümre Meğreli sosyal medyayı salladı! Tatilden kare paylaştı yorum yağdı
- GSB sözlü mülakat sonuçları son durum nedir? 2021 GSB temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM'den son dakika açıklaması: 2021 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim, yükseköğrenim...
- Ağaçlarda birikti toplayan yok! Kışın doğal ilacı olarak biliniyor! Fiyatı 2 katına çıksa da lıkır lıkır içiliyor!
- MasterChef Türkiye'nin mavi gözlü güzeli Pelin Zaman ünlü sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı! Danilo şef ile aşk yaşadığı iddia edilmişti
- Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? 2021 Turistik Ankara-Kars Doğu Ekspresi turu ne zaman başlıyor?
- AÖF sınavları online mı olacak? AÖF’ten sınav açıklaması! 2021-2022 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?
- Dolar kuru son durum: 17 Kasım bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar kuru...
- Mado boykot olayı nedir? Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim?