Son dakika: GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB son duyurular...

Son dakika... GSB mülakat tarihi belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatına yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Söz konusu kadrolara başvuru yapan adaylardan kura çekiminin sonucuna göre mülakatlara katılmaya hak kazananlar belirlendi. Şimdi ise gözler mülakat tarihinde. Peki, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

GSB MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, GSB tarafından mülakat tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındığı duyuruldu. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. Sözlü sınavların yapılacağı tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.