Son dakika: GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB son duyurular...
GSB mülakat tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bakanlığın taşra teşkilatında görev almak azara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için sözlü mülakat yapılacak. Mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar, heyecan içinde mülakat tarihini beklemeye başladı. Peki, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Son dakika... GSB mülakat tarihi belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatına yapılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Söz konusu kadrolara başvuru yapan adaylardan kura çekiminin sonucuna göre mülakatlara katılmaya hak kazananlar belirlendi. Şimdi ise gözler mülakat tarihinde. Peki, GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
GSB MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, GSB tarafından mülakat tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındığı duyuruldu. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak. Sözlü sınavların yapılacağı tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)
b) Genel kültür, (30 puan)
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.
SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekiyor. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.
GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
GENEL ŞARTLAR
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
* 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
* Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
* Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
* Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
* Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
* Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
* En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
* Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB son duyurular...
- EDHO bugün (26 Ekim) var mı? ATV dizisi EDHO yeni sezon oyuncuları kim? EDHO başlıyor mu?
- Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar...
- Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…
- Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı...
- DJ Gezgin hangi radyoda? Müge Anlı DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan kimdir, nasıl öldü?
- WhatsApp kullananlar dikkat! 1 Kasım’dan itibaren o telefonlarda çalışmayacak! Samsung, iPhone, LG, Sony…
- Pençe Yıldırım'da 1 asker şehit oldu! Şehit Yunus Emre Yalman kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
- ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!
- Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...
- Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...