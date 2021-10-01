27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere polis öğrenci alımları devam ediyor. 27. Dönem kapsamında POMEM'lere başvuran adaylar son olarak sözlü mülakatlara katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.