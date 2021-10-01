POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem kapsamında gerçekleştirilen POMEM öğrenci polis alımı için geri sayım başladı. Başvurularını yapan adaylar ön sağlık kontrolünü geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına katıldı. Son olarak sözlü mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından POMEM'lere polis öğrenci alımları devam ediyor. 27. Dönem kapsamında POMEM'lere başvuran adaylar son olarak sözlü mülakatlara katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları bugün açıklanır mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Ekim ayı kira zammı yüzde kaç oldu?
- Ata Çağlayan kimdir? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'la aralarında kaç yaş var?
- Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği ne zaman takılacak? 2021 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hiç bir şey imkansız değil! WhatsApp'ta kendine mesaj atma işlemi oldukça basit! İşte adım adım detaylar
- DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı?
- 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
- YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...
- YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...