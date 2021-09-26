MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları için süreç devam ediyor. 27. Dönem kapsamında POMEM'lere yapılacak polis öğrenci alımı için son olarak sözlü mülakatlar gerçekleştirildi. Peki, 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların eylül ayı bitmeden erişime açılması bekleniyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçlar ile ilgili duyuru gelebilir. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Polis Akademisi tarafından açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.