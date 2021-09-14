Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre son başvuru tarihi geldi çattı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre atama kurası 30 Eylül tarihinde gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacak. Atama takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.