Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak?
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takvimine göre başvurular için son güne gelindi. Sağlık Bakanlığı atama başvurusu 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınıyor. Sağlık Bakanlığı atama kurası için takvimde belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak?
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimine göre son başvuru tarihi geldi çattı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre atama kurası 30 Eylül tarihinde gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacak. Atama takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU EKRANI
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ
* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması
* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KURA TARİHİ
* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
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