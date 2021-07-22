PTT 55 bin personel alımı yine gündemde! 2021'de PTT personel alımı yapacak mı? Başvuru tarihi açıklandı mı?

PTT 55 bin personel alımı ne zaman? Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) görev almak isteyen vatandaşlar, yeni personel alımları yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar son haftalarda yeniden gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar alımların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2021'de PTT personel alımı yapacak mı? Başvuru tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, PTT tarafından henüz personel alımı ilanı yayımlanmadı. 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilse de, söz konusu alımlar ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT bünyesine yapılacak yeni personel alımları için ilan yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekildeydi: