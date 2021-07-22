PTT 55 bin personel alımı yine gündemde! 2021'de PTT personel alımı yapacak mı? Başvuru tarihi açıklandı mı?
PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler, iş arayan vatandaşların yakın takibinde. Son zamanlarda PTT'ye birçok kadroda 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Personel alımına ilişkin henüz bir ilan yayımlanmasa da bu iddialar yine gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2021'de PTT personel alımı yapacak mı? Başvuru tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
PTT 55 bin personel alımı ne zaman? Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda (PTT) görev almak isteyen vatandaşlar, yeni personel alımları yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar son haftalarda yeniden gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar alımların olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2021'de PTT personel alımı yapacak mı? Başvuru tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, PTT tarafından henüz personel alımı ilanı yayımlanmadı. 55 bin personel alımı yapılacağı iddia edilse de, söz konusu alımlar ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. PTT bünyesine yapılacak yeni personel alımları için ilan yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
PTT'nin daha önceki personel alımı ilanlarında aradığı şartlar şu şekildeydi:
GENEL ŞARTLAR
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.
2) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren PTT'nin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.
3) Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.
4) PTT'de görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.
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