Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...

Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında bekçi adayları alımların yapılacağı tarihi merak ediyor. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İstanbul'da gerçekleşen 400 bekçi alımın ardından yeni açıklamalar bekleniyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;