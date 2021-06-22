Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...
Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının gelmesinin ardından bekçilik ayları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Diğer yandan adaylar 2021 yılında bekçilik maaşları hakkında sorgulamalarını da sürdürüyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...
Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında bekçi adayları alımların yapılacağı tarihi merak ediyor. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İstanbul'da gerçekleşen 400 bekçi alımın ardından yeni açıklamalar bekleniyor. İşte, bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? 10 bin bekçi alımı hangi illerde yapılacak? EGM ve PA ile...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.
Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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