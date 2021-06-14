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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...

OGM işçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İŞKUR aracılığıyla yapılacak başvuruların detayları belli oldu. OGM 2.083 mevsimlik işçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar bıgünden itibaren başvurularını yapabilecekler. 4 gün sürecek başvuru sürecinin detaylarını yazımızda ele aldık. Oejşi OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Hangi kadroya işçi alınacak? İşte ve merak edilen her şey...

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Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...

? Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne toplam 2.083 mevsimlik işçi alımı yapılacak. Geçici işçi alımları için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızdan inceleyebilir, şartlar ve sınav aşamalarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Hangi kadroya işçi alınacak? İşte cevaplar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 OGM işçi allımı başvuruları 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.

SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.

İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.





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