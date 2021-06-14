İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...

OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Orman Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne toplam 2.083 mevsimlik işçi alımı yapılacak. Geçici işçi alımları için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızdan inceleyebilir, şartlar ve sınav aşamalarına ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz. Peki, OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Hangi kadroya işçi alınacak? İşte cevaplar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 OGM işçi allımı başvuruları 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

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OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.