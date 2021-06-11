OGM işçi alımı son dakika: 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
OGM işçi alımı başvuruları ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, mevsimlik işçi kadrosunda 2.083 işçi alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardınadn ilgili ilana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Personel alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? OGM işçi alımı kadro dağılımı ve şartlar neler? İşte merak edilenler...
OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) 2.083 mevsimlik işçi alımı yapılacak. Mevsimlik işçi alımı konusunda detayları merak eden vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Yayımlanan ilan ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? OGM işçi alımı kadro dağılımı ve şartlar neler? İşte cevaplar...
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2021 OGM işçi allımı başvuruları 14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Kura yeri ve tarihi ilanda ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak.
İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI
Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun." dedi.
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- OGM işçi alımı son dakika: 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
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