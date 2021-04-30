MSÜ tercih kılavuzu: 2021 MSÜ tercihleri nereden, nasıl yapılır? Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları...
MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 4 Nisan'da gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih işlemleri heyecanla bekleniyordu. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini hangi tarihlerde yapacakları merak ediyordu. Peki, 2021 MSÜ tercihleri nereden yapılır? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri nasıl yapılacak? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
MSÜ tercih kılavuzu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 4 Nisan'da gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları 22 Nisan'da açıklandı. 2021-MSÜ başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 30 Nisan'da başladı. Peki, 2021 MSÜ tercihleri nereden yapılır? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri nasıl yapılacak? İşte 2021 MSÜ tercih kılavuzu...
MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
2021 MSÜ tercihleri 30 Nisan - 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilecekler.
Kara Harp Okulu'nda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına çağrı işlemi, sadece tercih yapan adaylar arasından yapılacak.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
MSÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!
Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.
HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!
Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.
Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.
2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)
Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
DİKKAT!
Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dahil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.
DİKKAT!
Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-TYT puanını kullanmak için 2021-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
DİKKAT!
Tercihinizi yaparken "Aday Yerleştirme İşlemleri" sürecinde tercih önceliğinize ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, "Ek Yerleştirme" sürecinde tercihlerinizin arasında bulunan herhangi bir tercihinize de yerleşebileceğinizi unutmayınız.
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