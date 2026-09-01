Yıllar önce "doğru zaman değildi" demişti: Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan anne oluyor!

Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta akşamüstü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşadı. Bunun üzerine Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvuran ünlü komedyen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyoya alınan Yılmaz'a, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren işlemle balon ve stent uygulandı. İki günlük takip sürecinin ardından herhangi bir şikâyeti bulunmayan ünlü komedyen, ilaçları yazılarak hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: Instagram

Ünlü komedyen, yaşadığı süreci esprili bir dille anlattığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Sağ olun arkadaşlar, iyiyim.

Tam Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez; kemiklerin ağrır, iş bitince ortaya çıkar… Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme ve sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum.

Ayvacık'taki ilk hastaneye, buradaki Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu…

Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar "Stresten uzak durun" dedi. Güldüm :)

Yine "Abi, az iç" diyen, "Saçı kestin, yeni imaj" diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. :)

Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."