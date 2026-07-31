Milan efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti

Milan'ın efsanevi kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmacılarından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Baresi'nin kaybından büyük bir üzüntü duyulduğu belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"AC Milan'ın, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle üzüntü içinde. İkonik 6 numaralı forması kendisi gibi, sonsuza dek Kulübün DNA'sında ayrılmaz ve temel bir parça olacaktır. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine sunduğu taziyeler, her bir Milan taraftarın bu zor zamanda hissettiği acıyla aynıdır."

Fotoğraf: Reuters