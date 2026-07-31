Milan efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti
Milan'ın efsanevi kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmacılarından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Milan'ın efsanevi kaptanı ve İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz savunmacılarından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Baresi'nin kaybından büyük bir üzüntü duyulduğu belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"AC Milan'ın, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle üzüntü içinde. İkonik 6 numaralı forması kendisi gibi, sonsuza dek Kulübün DNA'sında ayrılmaz ve temel bir parça olacaktır. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine sunduğu taziyeler, her bir Milan taraftarın bu zor zamanda hissettiği acıyla aynıdır."
Baresi, 1977 yılında başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını kesintisiz olarak Milan'da geçirdi. İtalyan oyuncunun ardından kırmızı-siyahlı kulüp 6 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.
İtalyan stoper, Milan forması ile 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı.
İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran efsane oyuncu, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.