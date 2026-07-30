Gossip Girl'ün yıldızı Ed Westwick Türkiye'den vazgeçemiyor
Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Chuck Bass karakteriyle dünya çapında tanınan Ed Westwick, oyuncu eşi Amy Jackson Westwick ve oğluyla Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Bodrum'un ailece en sevdikleri tatil destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.
Dünyaca ünlü Gossip Girl dizisinin unutulmaz karakteri Chuck Bass'e hayat veren İngiliz oyuncu Ed Westwick, yaz tatili için bir kez daha rotasını Türkiye'ye çevirdi.
TÜRKİYE'YE BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDI
Türkiye'yi ve özellikle Bodrum'u çok sevdiğini dile getiren Westwick, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.
Ed Westwick, daha önce de ailesiyle Bodrum'da tekne tatili yapmış, bölgenin doğal güzellikleri ve deniziyle ilgili övgü dolu sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu bu yaz da ailesiyle birlikte Ege kıyılarında tatilini sürdürüyor.
KARİYERİ VE ÖZEL HAYATI
Özel hayatıyla da gündemde olan Westwick, Ağustos 2024'te oyuncu Amy Jackson ile dünyaevine girdi. Çift, Mart 2025'te dünyaya gelen oğullarına Oscar Alexander adını verdi.
Tam adı Edward Jack Peter Westwick olan oyuncu, 27 Haziran 1987'de İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki Stevenage kentinde doğdu.
Kariyerindeki büyük çıkışını Gossip Girl dizisindeki Chuck Bass karakteriyle yapan Westwick, bu performansıyla iki kez Teen Choice Awards kapsamında "En İyi Ekran Kötüsü" ödülüne layık görüldü.
Başarılı oyuncu, daha sonra White Gold, Snatch ve Wicked City gibi yapımlarda da rol alarak televizyon ve sinema kariyerini sürdürdü.
Bodrum'u yeniden tercih eden Ed Westwick'in aile tatili, hem hayranlarının hem de tatilcilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.