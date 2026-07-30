Gossip Girl'ün yıldızı Ed Westwick Türkiye'den vazgeçemiyor

Dünyaca ünlü Gossip Girl dizisinin unutulmaz karakteri Chuck Bass'e hayat veren İngiliz oyuncu Ed Westwick, yaz tatili için bir kez daha rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Fotoğraf: Sabah

TÜRKİYE'YE BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDI

Türkiye'yi ve özellikle Bodrum'u çok sevdiğini dile getiren Westwick, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ed Westwick, daha önce de ailesiyle Bodrum'da tekne tatili yapmış, bölgenin doğal güzellikleri ve deniziyle ilgili övgü dolu sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu bu yaz da ailesiyle birlikte Ege kıyılarında tatilini sürdürüyor.