Bestemsu Özdemir oğlunun yüzünü kolyesine işletti

Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti dizileriyle tanınan oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Annelik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, oğlu Sarp Marco'nun hayatının merkezinde olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Özdemir, oğlunun henüz 17 günlükken yeniden setlere döndüğünü belirterek, "Ben işkoliğim. Oğlum şimdi 6 aylık oldu, setlere ve seyahatlere birlikte gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü isim "Başvururum. Şimdi çok çarpıcı bir açıklama yapıp 'Dayak cennetten çıkma' diyeceğim. Gerçekten anne terliği yemeyen yoktur bizim nesilde özellikle. Güzeldir, çünkü çok da isabet ettirmez anne, kıyamaz çünkü. Ben de anne terliği yedim. İsabet ettirmiyordu ama. Vicdanlı bir kadındı kendisi." dedi.

Muhabirlerin "Mecbur kalırsanız anne terliğine başvurur musunuz?" sorusuna da esprili bir yanıt veren oyuncu, çocukluğundan bir anısını paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

OĞLUNUN YÜZÜNÜ KOLYESİNE İŞLETTİ

Oyuncunun boynundaki kolye de dikkat çekti. Özdemir, oğlu Sarp Marco'nun yüzünü lazer yöntemiyle kolyesine işlettirdiğini ve bu kolyeyi boynundan hiç çıkarmadığını söyledi.

"Kolyemi hiç çıkarmıyorum, oğlum hep benimle." diyen oyuncu, bu özel takının kendisi için büyük bir manevi anlam taşıdığını ifade etti.

Sosyal medya hesabında da oğlu Sarp Marco ile geçirdiği anları paylaşan Özdemir'in annelik açıklamaları ve oğluna özel yaptırdığı kolyesi magazin gündeminde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Bestemsu Özdemir'in oğlu Sarp Marco'nun son hali