Ariana Grande'den yayımlanmamış şarkılar için dava

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, yayımlanmamış şarkıları ile kayıt ve klip çekimlerine ait görüntülerin sızdırılması üzerine hukuki süreç başlattı.

Ariana Grande, yayımlanmamış şarkılarının sızdırılması nedeniyle bilgisayar korsanlarına dava açtı.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KORSANLARA DAVA

Variety'nin haberine göre Grande, Los Angeles'ta açtığı davada, kimlikleri henüz belirlenemeyen ve dava dosyasında "John Doe" olarak yer alan bilgisayar korsanlarının tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Dava dilekçesinde, saldırganların "oltalama" (phishing) yöntemi ve farklı siber saldırılarla Grande ile çalışan fotoğrafçı ve yapımcıların dijital hesaplarına erişim sağladığı öne sürüldü.

YAYINLANMAMIŞ ŞARKILARIN SATILDIĞI İDDİASI

Bu yöntemle yayımlanmamış şarkılar, kayıt oturumlarına ait görüntüler ve müzik videolarına ilişkin içeriklerin ele geçirildiği, ardından da yüksek meblağlar karşılığında satışa çıkarıldığı iddia edildi.