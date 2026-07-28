Ariana Grande'den yayımlanmamış şarkılar için dava
Ariana Grande, yayımlanmamış şarkıları ile klip ve kayıt görüntülerinin siber saldırıyla ele geçirilip satıldığı iddiasıyla kimliği henüz belirlenemeyen bilgisayar korsanlarına dava açtı. Sanatçı, sorumluların tespit edilmesini talep etti.
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, yayımlanmamış şarkıları ile kayıt ve klip çekimlerine ait görüntülerin sızdırılması üzerine hukuki süreç başlattı.
KİMLİĞİ BELİRSİZ KORSANLARA DAVA
Variety'nin haberine göre Grande, Los Angeles'ta açtığı davada, kimlikleri henüz belirlenemeyen ve dava dosyasında "John Doe" olarak yer alan bilgisayar korsanlarının tespit edilerek yargı önüne çıkarılmasını istedi.
Dava dilekçesinde, saldırganların "oltalama" (phishing) yöntemi ve farklı siber saldırılarla Grande ile çalışan fotoğrafçı ve yapımcıların dijital hesaplarına erişim sağladığı öne sürüldü.
YAYINLANMAMIŞ ŞARKILARIN SATILDIĞI İDDİASI
Bu yöntemle yayımlanmamış şarkılar, kayıt oturumlarına ait görüntüler ve müzik videolarına ilişkin içeriklerin ele geçirildiği, ardından da yüksek meblağlar karşılığında satışa çıkarıldığı iddia edildi.
Grande'nin avukatları, yaşananların yayımlanmamış içeriklerin hukuka aykırı şekilde çalınması, yayılması ve ticari amaçla kullanılması anlamına geldiğini belirterek bunun organize ve sistematik bir yasa dışı faaliyet olduğunu savundu. Dava kapsamında, sorumluların kimliklerinin belirlenmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması talep edildi.