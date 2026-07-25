Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan minik Luna ile tatil pozu

Ebru Şahin ile Cedi Osman, tatilde Burcu Biricik, Emre Yetkin ve kızları Luna ile bir araya geldi. Ebru Şahin'in "Luna turizmi" notuyla paylaştığı kare sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

'Hercai' ve 'Destan' dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, tatilden kareleri sosyal medya hesabının hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı. Şahin'in, kucağında minik Luna'yı tuttuğu fotoğrafa düştüğü "Luna turizmi" notu ve nazar boncuğu emojisi beğeni topladı.

2016 yılından bu yana reklamcı ve fotoğraf sanatçısı Emre Yetkin ile evli olan Burcu Biricik, Temmuz 2024'te dünyaya gelen kızları Luna ile dostlarını ağırladı. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Luna ile yakından ilgilenmesi takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Kaynak: Instagram

Ebru Şahin daha sonra oyuncu Aydan Taş'ın paylaştığı kalabalık grup fotoğrafını da kendi hesabında yayımladı. Karede Burcu Biricik, Emre Yetkin, Ebru Şahin, Cedi Osman, Aydan Taş ve minik Luna'nın birlikte objektife poz verdiği görüldü.