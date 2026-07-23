YouTuber Başak Karahan yeniden hastaneye kaldırıldı

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Başak Karahan Ünlü, yaklaşık bir ay önce ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Doğumun ardından lohusalık döneminde yüksek ateş ve enfeksiyon şikayeti yaşayan Karahan, hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alınmıştı.

Ünlü fenomen, "30-40 dakikalık sürecek minik bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şeyin, miyomun kendini yemiş kısmı olduğunu doktorum ameliyat sırasında fark etti. Hemen onay alıp ameliyata geçtiler. Bildiğiniz açık ameliyat oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim paylaşımında, "Tam her şey yoluna girdi derken kendimi yine hastanede buldum. Enfeksiyon hâlâ düşmedi. Nazar mı değdi bilmiyorum, daha Kuzey'in tadını bile çıkartamadım. Umudumu kaybetmek istemiyorum... Artık bitsin." sözleriyle yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

ENES BATUR'UN ESKİ SEVGİLİSİYDİ

Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan YouTuber Başak Karahan Ünlü, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde yer alırken, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Karahan'ın adı, yıllar önce YouTuber Enes Batur ile yaşadığı ilişki nedeniyle uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.Başak Karahan ile Enes Batur'un ilişkisi, sosyal medyanın yükselişe geçtiği dönemde en çok konuşulan birlikteliklerden biri olmuştu.

İkilinin yollarını ayırmasının ardından uzun süre bu ilişki gündeme gelmezken, Başak Karahan'ın evlilik hazırlıkları sırasında Enes Batur cephesinden gelen imalı paylaşımlar yeniden dikkat çekmişti.

Bu süreçte Başak Karahan'ın, Enes Batur'a "5 kuruşluk tazminat davası" açtığı da kamuoyuna yansımış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Başak Karahan, uzun süredir birlikte olduğu Halil Ünlü ile evlilik kararı aldı. Çift, 20 Eylül 2025 tarihinde Antalya'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çift, 24 Mayıs 2026'a dünyaya gelen oğullarına Kuzey adını verdi.

Başak Karahan ve Enes Batur / (Eski görüntü)