Reynmen'e kedi saldırdı! "Nasıl dövdü beni gece gece"

İlk paylaşımında kanlı tişörtünün fotoğrafını yayımlayan Reynmen, yaşadıklarını, "Bir kedi tarafından saldırıya uğradım, evet kedi." sözleriyle duyurdu.

Ardından hastaneden paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Olası enfeksiyon riskine karşı tedbir amacıyla aşı yaptırdığını belirten Reynmen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"CİDDİ DAYAK YEDİM"

Daha sonra videolu bir paylaşım yapan Reynmen, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Ya arkadaşlar, çok ciddi hasar aldım. Seviyordum, bir şey de yapmadım. Arka arkaya darbeler alınca şok oldum. Üzerime atladı, ciddi dayak yedim."