Gürgen Öz'den komedi eleştirisi: "Seviye düştü"

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Gürgen Öz, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Drama projelerine yöneldiğini belirten Öz, komedi yapımlarındaki kalite düşüşüne de dikkat çekerek, "Drama oynamayı özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Gürgen Öz, Nişantaşı City's çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Öz, kariyer planlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ENERJİM DEĞİŞTİ" Son dönemde drama projelerine ağırlık vermek istediğini belirten oyuncu, değişen bakış açısını şu sözlerle anlattı: "Drama projelerine daha çok odaklanıyorum. Yaşla beraber onları oynamak istiyorum. Drama bana daha lezzetli geliyor. Biraz enerjim de değişti."

"KALİTELİ KOMEDİ AZALDI" Sabah'ın haberine göre, komedi yapımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürgen Öz, kalite konusuna vurgu yaptı. Öz, "Komedi geldiğinde seviye önemli. Çoğu zaman bel altına düştü. Kaliteli komedi var ama sayısı azaldı. Dramaya çok odaklandım. Tiyatro ve konservatuvar okudum. Drama oynamayı özlüyorum." dedi. Oyuncunun açıklamaları, kariyerinde drama ağırlıklı yapımlarda yer almak istediğini gözler önüne serdi. Gürgen Öz ve eşi Emily Mahringer