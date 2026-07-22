Jason Derulo'ya Türkiye'de 15 bin dolarlık jest
Pop ve R&B müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Jason Derulo, Türkiye konseri kapsamında moda tasarımcısı Hakan Gürsoy ile bir araya geldi. Gürsoy'un Derulo için özel olarak hazırladığı yaklaşık 15 bin dolar değerindeki taş işlemeli ceket, buluşmaya damga vurdu.
Dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo, konser programı kapsamında Türkiye'ye geldi. Yoğun konser takvimine rağmen başarılı moda tasarımcısı Hakan Gürsoy ile bir araya gelen ünlü sanatçı, sürpriz bir hediyeyle karşılaştı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, buluşmanın en dikkat çeken anı Hakan Gürsoy'un Jason Derulo için özel olarak tasarladığı ceket oldu. Tamamı taş işlemelerle hazırlanan ve yaklaşık 15 bin dolar değerindeki gösterişli tasarım, ünlü sanatçıya hediye edildi.
15 BİN DOLARLIK ÖZEL CEKET
Özel işçiliği ve göz alıcı detaylarıyla dikkat çeken ceketi uzun süre inceleyen Jason Derulo'nun hediyeden oldukça etkilendiği öğrenildi. Ünlü yıldızın, tasarıma hayran kaldığı ve beğenisini dile getirdiği belirtildi.
Moda ve müzik dünyasını buluşturan bu özel görüşme, sosyal medyada da ilgi gördü. Türk moda tasarımcısı Hakan Gürsoy'un uluslararası bir yıldız için hazırladığı özel tasarım ceket, hem ince işçiliği hem de yüksek değeriyle dikkat çeken anlamlı bir jest olarak öne çıktı.