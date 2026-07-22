Jason Derulo'ya Türkiye'de 15 bin dolarlık jest

Pop ve R&B müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Jason Derulo, Türkiye konseri kapsamında moda tasarımcısı Hakan Gürsoy ile bir araya geldi. Gürsoy'un Derulo için özel olarak hazırladığı yaklaşık 15 bin dolar değerindeki taş işlemeli ceket, buluşmaya damga vurdu.

Dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo, konser programı kapsamında Türkiye'ye geldi. Yoğun konser takvimine rağmen başarılı moda tasarımcısı Hakan Gürsoy ile bir araya gelen ünlü sanatçı, sürpriz bir hediyeyle karşılaştı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, buluşmanın en dikkat çeken anı Hakan Gürsoy'un Jason Derulo için özel olarak tasarladığı ceket oldu. Tamamı taş işlemelerle hazırlanan ve yaklaşık 15 bin dolar değerindeki gösterişli tasarım, ünlü sanatçıya hediye edildi.