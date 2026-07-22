81 yaşındaki Türkan Şoray'dan zarafet dersi! Son görüntüsü gündem oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, katıldığı özel bir davette zarafetiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Türk sinemasının "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, yıllara meydan okuyan duruşu ve şıklığıyla davetlilerin ilgi odağı oldu.

81 yaşındaki Şoray, beyazlar içindeki zarif kombiniyle objektiflere poz verirken doğal güzelliği ve güler yüzüyle büyük beğeni topladı. Sadeliğiyle öne çıkan tarzı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

TÜRKAN ŞORAY HAKKINDA

Etkinlikten paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Şoray'ın yıllara meydan okuyan görüntüsüne övgü dolu yorumlar yaptı.

Türk sinemasının "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray, oyunculuğu, yönetmenliği, senarist kimliği ve devlet sanatçısı unvanıyla Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olarak gösteriliyor. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da dünyaya gelen usta sanatçı, kariyeri boyunca rol aldığı 222 filmle dünya sinema tarihinin en çok film çeviren kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

SİNEMAYA TESADÜFEN ADIM ATTI

Henüz 15 yaşındayken ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız ile birlikte gittiği bir film setinde yönetmen Türker İnanoğlu'nun dikkatini çeken Türkan Şoray'ın hayatı o gün değişti. Genç yaşta keşfedilen sanatçı, 1960 yapımı "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle beyazperdeye adım attı.

Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Şoray, doğal oyunculuğu ve etkileyici performansıyla Yeşilçam'ın en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.