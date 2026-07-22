81 yaşındaki Türkan Şoray'dan zarafet dersi! Son görüntüsü gündem oldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, katıldığı özel davette beyaz kombini ve yıllara meydan okuyan görünümüyle ilgi odağı oldu. 81 yaşındaki usta oyuncunun son görüntüleri, sosyal medyada da beğeni topladı.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, katıldığı özel bir davette zarafetiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Türk sinemasının "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, yıllara meydan okuyan duruşu ve şıklığıyla davetlilerin ilgi odağı oldu.
81 yaşındaki Şoray, beyazlar içindeki zarif kombiniyle objektiflere poz verirken doğal güzelliği ve güler yüzüyle büyük beğeni topladı. Sadeliğiyle öne çıkan tarzı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
TÜRKAN ŞORAY HAKKINDA
Etkinlikten paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı Şoray'ın yıllara meydan okuyan görüntüsüne övgü dolu yorumlar yaptı.
Türk sinemasının "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray, oyunculuğu, yönetmenliği, senarist kimliği ve devlet sanatçısı unvanıyla Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olarak gösteriliyor. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da dünyaya gelen usta sanatçı, kariyeri boyunca rol aldığı 222 filmle dünya sinema tarihinin en çok film çeviren kadın oyuncuları arasında yer alıyor.
SİNEMAYA TESADÜFEN ADIM ATTI
Henüz 15 yaşındayken ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız ile birlikte gittiği bir film setinde yönetmen Türker İnanoğlu'nun dikkatini çeken Türkan Şoray'ın hayatı o gün değişti. Genç yaşta keşfedilen sanatçı, 1960 yapımı "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle beyazperdeye adım attı.
Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Şoray, doğal oyunculuğu ve etkileyici performansıyla Yeşilçam'ın en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.
YEŞİLÇAM'IN DÖRT YAPRAKLI YONCASINDAN BİRİ
Türkan Şoray; Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Türk sinemasının unutulmaz isimlerini temsil eden "Dört Yapraklı Yonca" olarak anılıyor. Bu dört usta oyuncu, Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran performanslarıyla sinema tarihine geçti.
DÜNYA SİNEMA TARİHİNE GEÇEN REKOR
Kariyeri boyunca 222 filmde rol alan Türkan Şoray, dünya sinema tarihinde en fazla başrol oynayan kadın oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Bu başarısıyla ulaşılması güç bir rekora imza atan sanatçı, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor.
UNUTULMAZ YAPIMLARA İMZA ATTI
Türkan Şoray'ın kariyerinde iz bırakan birçok film ve dizi bulunuyor. İşte o yapımlardan bazıları:
Selvi Boylum Al Yazmalım
Vesikalı Yarim
Sultan
Bodrum Hakimi
Acı Hayat
İkinci Bahar (Televizyon dizisi)