Rihanna'nın takip listesinde Ankara detayı! O hesap merak uyandırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Instagram'da takip ettiği hesaplar arasına Ankara Havalimanı'nın da eklenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beklenmedik hamle, Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşırken, hayranları bu sürpriz takibin nedenini merak etmeye başladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın sosyal medyadaki son hamlesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca takipçisi bulunan Barbadoslu yıldızın, resmi Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nın hesabını takibe alması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ANKARA HAVALİMANI'NI TAKİP ETTİ
Dikkatli kullanıcıların fark ettiği bu detay, kısa sürede viral hale gelirken Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nı neden takip etmeye başladığı merak konusu oldu. Beklenmedik gelişme, özellikle Türk hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
"TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?" SORUSU GÜNDEMDE
Rihanna'nın bu sürpriz hamlesi, magazin kulislerinde çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada en çok konuşulan ihtimaller arasında şu sorular yer alıyor:
Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?
Ankara'da bir konser, proje ya da iş birliği hazırlığı mı var?
Takibin arkasında farklı bir neden mi bulunuyor?
Türk hayranları olası bir Türkiye ziyareti ihtimalini heyecanla değerlendirirken, konuyla ilgili yeni gelişmeler merakla bekleniyor.