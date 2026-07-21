Rihanna'nın takip listesinde Ankara detayı! O hesap merak uyandırdı

Dikkatli kullanıcıların fark ettiği bu detay, kısa sürede viral hale gelirken Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nı neden takip etmeye başladığı merak konusu oldu. Beklenmedik gelişme, özellikle Türk hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Kaynak: Instagram

"TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?" SORUSU GÜNDEMDE

Rihanna'nın bu sürpriz hamlesi, magazin kulislerinde çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada en çok konuşulan ihtimaller arasında şu sorular yer alıyor:

Rihanna Türkiye'ye mi geliyor?

Ankara'da bir konser, proje ya da iş birliği hazırlığı mı var?

Takibin arkasında farklı bir neden mi bulunuyor?

Türk hayranları olası bir Türkiye ziyareti ihtimalini heyecanla değerlendirirken, konuyla ilgili yeni gelişmeler merakla bekleniyor.