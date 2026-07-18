Yıldız Tilbe doğum günü kutlamasına karşı çıktı
Bursa'da konser veren Yıldız Tilbe, sahnede kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle karşılaştı. 60 yaşına giren ünlü sanatçı, doğum günü kutlamalarına bakışını samimi sözlerle anlatarak, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım" dedi.
Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan Yıldız Tilbe, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda ise iş insanı İbrahim Sayın tarafından hazırlanan pasta ve görsel şovla sanatçının 60. yaşı kutlandı.
"BİTEN ÖMRÜN NEYİNİ KUTLAYACAĞIM?"
Sahnedeki sürprizin ardından mikrofonu eline alan Tilbe, doğum günü kutlamalarına sıcak bakmadığını dile getirdi. Ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum. Tabii İbrahim sen benim canımsın. Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bir şey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca... 18 yaşından bakınca neler var neler."
Sözleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, doğum günü kutlamasının ardından konserine kaldığı yerden devam etti. Sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, performansıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.