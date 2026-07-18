Yıldız Tilbe doğum günü kutlamasına karşı çıktı

Yıldız Tilbe'ye sahnede sürpriz doğum günü / İHA

"BİTEN ÖMRÜN NEYİNİ KUTLAYACAĞIM?"

Sahnedeki sürprizin ardından mikrofonu eline alan Tilbe, doğum günü kutlamalarına sıcak bakmadığını dile getirdi. Ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum. Tabii İbrahim sen benim canımsın. Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bir şey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca... 18 yaşından bakınca neler var neler."

Kaynak: İHA