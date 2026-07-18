Milas'taki yangın ünlü isimlerin evlerini de vurdu!
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını, ünlü isimlerin evlerinin bulunduğu lüks siteye ulaştı. Yangında yaklaşık bin kişi tahliye edilirken, Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira'nın evlerinin de bulunduğu sitede maddi hasar meydana geldi.
Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Milas ilçelerinde günlerdir süren orman yangınları ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Özellikle Türkiye'nin önemli tatil destinasyonlarından Milas'ta yaşanan yangın, bölgede büyük endişeye neden oldu.
ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ ZARAR GÖRDÜ
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Kazıklı Koyu mevkisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ulaştığı noktalardan biri de sanat ve spor dünyasından birçok ismin evlerinin yer aldığı lüks site oldu.
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın da evlerinin bulunduğu sitede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.
Güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin kişi bölgeden tahliye edilirken, bazı site sakinlerinin helikopterlerle güvenli alanlara ulaştırıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
İlk belirlemelere göre, ünlü isimlerin evlerinin de bulunduğu sitedeki bazı yapılarda ciddi maddi hasar oluştu.