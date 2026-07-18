Milas'taki yangın ünlü isimlerin evlerini de vurdu!

Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Milas ilçelerinde günlerdir süren orman yangınları ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Özellikle Türkiye'nin önemli tatil destinasyonlarından Milas'ta yaşanan yangın, bölgede büyük endişeye neden oldu.

Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı / AA

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ ZARAR GÖRDÜ

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Kazıklı Koyu mevkisinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ulaştığı noktalardan biri de sanat ve spor dünyasından birçok ismin evlerinin yer aldığı lüks site oldu.