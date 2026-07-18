Malatya konseri iptal edildi! Yavuz Bingöl acil ameliyat olacak
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. Sağlık sorunları nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal eden sanatçı, pazartesi günü acil ameliyat olacağını duyurdu.
Şarkıları ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Yavuz Bingöl, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
PAZARTESİ AMELİYAT OLACAK
Doktorunun uçağa binmesine izin vermediğini belirten Bingöl, bu nedenle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Malatya Kayısı Festivali kapsamındaki konserine katılamayacağını söyledi.
"DOKTORUM UÇAĞA BİNMEME İZİN VERMEDİ"
61 yaşındaki ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Malatyalı hemşerilerim. Sağlık nedenleriyle yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor. Doktor da uçağa binmeme izin vermedi."
Sağlık sorununa ilişkin ayrıntı paylaşmayan Bingöl, ameliyat öncesi dinlenme sürecine geçti. Sanatçının açıklamasının ardından sosyal medya hesabına çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağdı.