Malatya konseri iptal edildi! Yavuz Bingöl acil ameliyat olacak

Şarkıları ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Yavuz Bingöl, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

PAZARTESİ AMELİYAT OLACAK

Doktorunun uçağa binmesine izin vermediğini belirten Bingöl, bu nedenle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Malatya Kayısı Festivali kapsamındaki konserine katılamayacağını söyledi.