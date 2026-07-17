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Ozan Tufan'ın tatil paylaşımına "Çocukluğundan daha yakışıklısın" yorumu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ozan Tufan'ın tatil paylaşımına "Çocukluğundan daha yakışıklısın" yorumu

Milli futbolcu Ozan Tufan, sezonun ardından çıktığı tatilden eşi Rojin Haspolat Tufan ve oğluyla verdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü futbolcunun aile pozları kısa sürede beğeni toplarken, takipçilerinden dikkat çeken yorumlar geldi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tufan, eşi Rojin Haspolat Tufan ve oğluyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Ozan Tufan ve eşi Rojin HaspolatOzan Tufan ve eşi Rojin Haspolat

2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Rojin Haspolat Tufan ile romantik pozlarına da yer veren milli futbolcu, ailesiyle geçirdiği mutlu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal ve samimi aile kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUM: "ÇOCUKLUĞUNDAN DAHA YAKIŞIKLISIN"

Ozan Tufan'ın tatil paylaşımları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, "Ozan çocukluğundan daha yakışıklısın kardeşim", "Bu tatili en çok hak edenlerdensin" ve "Ailenle iyi tatiller" gibi yorumlarla başarılı futbolcuya destek verdi.

Ozan Tufan'ın tatil paylaşımına "Çocukluğundan daha yakışıklısın" yorumu - 1

Ailesiyle geçirdiği huzurlu tatilden kesitler paylaşan Ozan Tufan'ın gönderileri, sosyal medyada en çok ilgi gören paylaşımlar arasında yer aldı.

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