Ozan Tufan'ın tatil paylaşımına "Çocukluğundan daha yakışıklısın" yorumu
Milli futbolcu Ozan Tufan, sezonun ardından çıktığı tatilden eşi Rojin Haspolat Tufan ve oğluyla verdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü futbolcunun aile pozları kısa sürede beğeni toplarken, takipçilerinden dikkat çeken yorumlar geldi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tufan, eşi Rojin Haspolat Tufan ve oğluyla geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Rojin Haspolat Tufan ile romantik pozlarına da yer veren milli futbolcu, ailesiyle geçirdiği mutlu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal ve samimi aile kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUM: "ÇOCUKLUĞUNDAN DAHA YAKIŞIKLISIN"
Ozan Tufan'ın tatil paylaşımları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, "Ozan çocukluğundan daha yakışıklısın kardeşim", "Bu tatili en çok hak edenlerdensin" ve "Ailenle iyi tatiller" gibi yorumlarla başarılı futbolcuya destek verdi.
Ailesiyle geçirdiği huzurlu tatilden kesitler paylaşan Ozan Tufan'ın gönderileri, sosyal medyada en çok ilgi gören paylaşımlar arasında yer aldı.