2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Rojin Haspolat Tufan ile romantik pozlarına da yer veren milli futbolcu, ailesiyle geçirdiği mutlu anları takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal ve samimi aile kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Instagram

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN YORUM: "ÇOCUKLUĞUNDAN DAHA YAKIŞIKLISIN"

Ozan Tufan'ın tatil paylaşımları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, "Ozan çocukluğundan daha yakışıklısın kardeşim", "Bu tatili en çok hak edenlerdensin" ve "Ailenle iyi tatiller" gibi yorumlarla başarılı futbolcuya destek verdi.