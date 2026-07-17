Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Adnan Kızıltaş'ın 4 yıllık evliliği bitti

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından çiftin avukatı tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapıldı.

Kısmetse Olur ile tanınan Adnan Kızıltaş ile 2022 yılında evlendiği Hacer Göktaş, evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Bir çocuk sahibi olan çiftin boşanma davası tek celsede sonuçlandı.

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AVUKATLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, ayrılık sürecinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde tamamlandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkillerimiz Sayın Hacer Göktaş ile Sayın Adnan Kızıltaş arasındaki evlilik, bugün görülen dava sonucunda tek celsede ve karşılıklı anlaşma ile hukuken sona ermiştir. Taraflar bu süreci karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde yürütmüş olup, bundan sonraki yaşamlarında da ortak çocuklarının üstün yararını gözeterek ebeveynlik sorumluluklarını iş birliği içerisinde yerine getirme konusunda ortak iradeye sahiptir."

Açıklamada ayrıca, kamuoyundan bu hassas süreçte tarafların ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesi istendi.

Adnan Kızıltaş