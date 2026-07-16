Nazardan korkuyordu! Simge Sağın cephesinde ayrılık iddiası
Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın ile DJ İlkay Şencan'ın yollarını ayırdığı öne sürüldü. Geçtiğimiz nisan ayında ilişkilerini duyuran çiftin, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Yaklaşık 4 yıl boyunca özel hayatıyla gündeme gelmeyen Simge Sağın, DJ İlkay Şencan ile yeni bir ilişkiye başladığını açıklayarak hayranlarını şaşırtmıştı.
"NAZARA GELMEK İSTEMİYORUM"
Ünlü şarkıcı, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirterek, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider." ifadelerini kullanmıştı.
TAKİPTEN ÇIKILDI, FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan Simge Sağın ve İlkay Şencan'ın yollarını ayırdığı öne sürüldü.
Ayrılık iddiaları, ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması ve birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırmasının ardından güç kazandı. Taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.