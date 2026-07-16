Işıl Yücesoy'dan torunuyla sevgi dolu paylaşım

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından torunuyla çekilen yeni karelerini paylaştı. Torununu kucağına alıp öptüğü anları yayımlayan Yücesoy, paylaşımına "Benim yavrumun yavrusu... Can sularım benim" notunu düştü.

Türk tiyatro, sinema ve müzik dünyasının usta isimlerinden Işıl Yücesoy, bu kez sanat kariyeriyle değil, aile hayatına dair yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi.

"YAVRUMUN YAVRUSU" Sosyal medya hesabını aktif kullanan 80 yaşındaki sanatçı, torunuyla birlikte çekilen yeni fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Minik torununu kucağına alıp sevgiyle öptüğü kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Işıl Yücesoy'un torunuyla verdi poz

Paylaşımına duygu yüklü bir not da ekleyen usta sanatçı, torununa olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Benim yavrumun yavrusu... Can sularım benim." Takipçilerinden binlerce beğeni alan paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı. Hayranları, Yücesoy'un torunuyla verdiği samimi pozlara kalp emojileri bırakırken, "Ne kadar güzel bir sevgi", "Sağlıkla büyüsün" ve "Çok anlamlı bir paylaşım" ifadelerini kullandı.