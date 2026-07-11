Ricky Martin 15 yıl sonra İstanbul'da! 3 günlük planı ortaya çıktı
Latin pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Edis'in de sahne alacağı konserin ardından 3 gün daha İstanbul'da kalacak olan Martin'in Türk hamamına gideceği öğrenildi.
Son yıllarda Justin Timberlake, Kanye West gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin de 2011 yılının ardından 15 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek.
"Livin' la Vida Loca", "She Bangs" gibi şarkılarla dünya listelerinde yer alan şarkıcı, TemaCC organizasyonuyla 11 Temmuz günü KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Grammy ödüllü Martin öncesi şarkıcı Edis'in sahne alacağı konsere ilişkin konuşan TemaCC Yönetim Kurulu Üyesi İlker Halaç, geceye ilişkin bilgi verdi.
AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK
Halaç, Edis'in izlediği ilk büyük konserin Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konser olduğunu belirterek şarkıcının bu konserden sonra sahneye çıkmaya karar vermesi dolayısıyla ikilinin 11 Temmuz'da aynı sahnede buluşmasının da keyifli olacağını söyledi. Öte yandan Halaç, Latin şarkıcının konser sonrası Türkiye'den hemen ayrılmayacağını ifade ederek Türk hamamına gitmek istediğini söyledi.
KONSER SONRASI 3 GÜN DAHA KALACAK
Dünya starlarının Türkiye'deki konserlerine ilişkin konuşan İlker Halaç, "Sonraki süreçte kesinlikle büyük sürprizler olacak. Ricky Martin Latin dünyasında önde gelen isimlerden biri. Türkiye'de onu ağırlamak konusunda çok heyecanlıyız, halktan da güzel bir tepki aldık. Hayalimizdeki gibi eğlenceli geçeceğine eminim. 70-75 kişilik bir ekiple geleceğini bildirdi, bizi inanılmaz bir şovun beklediğini düşünüyorum. 11 Temmuz'da birlikte olacağız, öncesinde Edis'i çıkaracağız. Edis ile beraber Ricky Martin'i peş peşe sahne aldırıp güzel bir organizasyon planladık. Türk popu ile Latin popunu bu etkinlikte birleştirmiş olacağız. Kendisi etkinlikten sonra 3 gün daha bizimle beraber olacak. Özellikle Türk hamamlarını görmek, çamur banyosu da yapmak istedi. İstanbul'a Türkiye'ye bu kadar ilgili olması bizi çok memnun etti. Ona sarnıç göstermek istiyorum, biraz daha Türkiye'ye has olan, dünyanın birçok yerinde göremediğimiz, sayılı yerleri gezdirmek istiyorum. 15 sene aradan sonra İstanbul'a geliyor. Özlediğine eminim, bize de bu şekilde belirtti. Ricky Martin'in uzun bir süreden sonra tekrar gelmesine insanlar çok memnun" dedi.