Ricky Martin 15 yıl sonra İstanbul'da! 3 günlük planı ortaya çıktı

"DÜNYA STARLARINI TÜRKİYE'YE GETİRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ" Müzikseverleri keyifli bir akşamın beklediğini söyleyen Halaç, "Büyük bir dans şovu özellikle kalabalık bir ekiple geleceği için güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Dünya starlarını Türkiye'ye getirmekten çok büyük gurur, onur duyuyoruz çünkü Türkiye'yi bu konuda ön plana çıkarıp bir turizm merkezi haline getirmek gibi bir projemiz var. Turizmi Türkiye'ye akıtmak için elimizden geleni yapmak. Kanye'den örnek verdiğimizde 100 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağlandı ve sadece konser amaçlı 30 binin üzerinde turist ziyareti sağlandı. Amacımız bunu devam ettirmek, sürekli hale getirebilmek" diye konuştu.

"TÜRK HAMAMINA GİTMEK İSTİYOR"



Konser sonrası ünlü şarkıcının Türkiye'den hemen ayrılmayacağını söyleyen Halaç, "Tamamen ilgi çekici bir ülke olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Konseri yaptıktan sonra gidiyorlar ama bunu bizim cezbediciliğimiz olarak tanımlıyorum. Kendisinin bir Türk hamamına gitmek istemesini, lokal yerlerde yemek yemek, gezmek istemesini, İstanbul'u hatta Türkiye'yi, tatmak istemesini gurur kaynağı olarak görüyorum. Biz de elimizden geldiğince, Ricky Martin'e en güzel şekilde ülkemizi gezdirip tanıtacağız zaten tanıyor. Güzergahlardan bir tanesinde bir tekne ayarladık, kendisine Boğaz'ı gezdirmek istedik. Sultanahmet civarlarına geçebiliriz. Kendisinin en büyük, bizi en şaşırtan talebi; çamur banyosuydu. Öncelikle ricası sağlıklı yiyecekler oldu, konser öncesinde bir oksijen kapsülü ritüeli var. Konser 12 bin kişilik bir alanda yapılacak" şeklinde konuştu.



Sözlerini sürdüren Halaç, "Edis'in ilk gittiği konser Ricky Martin konseri, izledikten sonra ona hayran kalıyor ve 'Bir gün bende böyle bir şov yapmak istiyorum, sahne almak istiyorum, pop sanatçısı olmak istiyorum' diyor. Dolayısıyla bizim aslında Martin ve Edis'i eşleştirmemizin temeli buraya dayanıyor. Vaktinde Martin'e beslediği hayranlık bugün kendisini çok ön planlara getirip Türkiye'de belki dünyada dev bir sanatçı haline getirmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA