Demet Şener ile Tolga Arman yollarını ayırdı! Sebebi ortaya çıktı
1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener ile iş insanı Tolga Arman'ın beş yıldır devam eden ilişkisi sona erdi. Fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenilen çift, ilişkilerini dostça bitirme kararı aldı.
1995 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenmiş, bu evlilikten İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocukları dünyaya gelmişti. 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Şener, daha sonra 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evlilik yaşamıştı.
5 YILLIK AŞKTA MUTSUZ SON
Son yıllarda iş insanı Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener'den bu kez ayrılık haberi geldi. Edinilen bilgilere göre çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle beş yıllık ilişkilerini karşılıklı anlaşarak noktaladı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre, daha önce de ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, geçen yıl ağustos ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamış, ekim ayında ise yeniden barışmıştı. Ancak bu kez ilişkilerini sürdürmeme kararı aldıkları öğrenildi.
SEBEBİ FİKİR AYRILIĞI
Konuyla ilgili konuşan Demet Şener ve Tolga Arman, ayrılığı şu sözlerle doğruladı:
"Fikir ayrılıklarımız nedeniyle birbirimizi yıpratmamak adına dostça yollarımızı ayırdık."
Öte yandan son dönemde Demet Şener'in, oğulları Ömer'in basketbol maçlarını izlemek için eski eşi İbrahim Kutluay ile bir araya gelmesi ve birlikte görüntülenmesi de gündem olmuştu.
"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİR ARADAYIZ"
Bu durumun ayrılıkta etkisi olduğu yönündeki iddiaları yanıtlayan Şener, böyle bir bağlantı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok."
Böylece Demet Şener ve Tolga Arman, beş yıllık birlikteliklerini dostça sonlandırırken, iki tarafın da karşılıklı saygı çerçevesinde yollarını ayırdığı öğrenildi.