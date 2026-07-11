Demet Şener ile Tolga Arman yollarını ayırdı! Sebebi ortaya çıktı

1995 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evlenmiş, bu evlilikten İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocukları dünyaya gelmişti. 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Şener, daha sonra 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evlilik yaşamıştı.

5 YILLIK AŞKTA MUTSUZ SON

Son yıllarda iş insanı Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener'den bu kez ayrılık haberi geldi. Edinilen bilgilere göre çift, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle beş yıllık ilişkilerini karşılıklı anlaşarak noktaladı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un aktardığına göre, daha önce de ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, geçen yıl ağustos ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamış, ekim ayında ise yeniden barışmıştı. Ancak bu kez ilişkilerini sürdürmeme kararı aldıkları öğrenildi.

Tolga Arman ile Demet Şener / Kaynak: Sosyal medya