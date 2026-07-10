Safiye Soyman'ın mezuniyet paylaşımına kızı damga vurdu

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, torunu Ali'nin üniversite mezuniyetinde yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaştı. Törenden kareler kısa sürede ilgi görürken, Soyman'ın kızı Ümran Erler ile benzerliği dikkat çekti.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, bu kez ailesinden gelen güzel bir haberle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, torunu Ali'nin üniversite mezuniyetinde yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı. TORUNU ALİ MEZUN OLDU Torununun mezuniyet töreninden video ve fotoğraflar yayımlayan Safiye Soyman, mutluluğunu duygusal sözlerle dile getirdi. Kaynak: Instagram

Soyman, paylaşımına şu notu düştü: "Canım Ali'ciğimin mezuniyeti büyük gurur verici. Her anne ve babaya Allah nasip etsin. Yolu açık olsun, ömür boyu." Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, takipçileri de Ali'ye tebrik ve başarı mesajları gönderdi. Safiye Soyman'ın kızıyla benzerliği dikkat çekti

ANNE-KIZIN BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULDU Safiye Soyman'ın mezuniyet paylaşımında kızı Ümran Erler de yer aldı. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Soyman ile kızının benzerliği dijital platformlarda çok sayıda yoruma konu olurken, ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüyen torunu Ali de takipçilerin ilgisini çekti.