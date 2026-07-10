Safiye Soyman'ın mezuniyet paylaşımına kızı damga vurdu
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, torunu Ali'nin üniversite mezuniyetinde yaşadığı gururu sosyal medya hesabından paylaştı. Törenden kareler kısa sürede ilgi görürken, Soyman'ın kızı Ümran Erler ile benzerliği dikkat çekti.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, bu kez ailesinden gelen güzel bir haberle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, torunu Ali'nin üniversite mezuniyetinde yaşadığı gururu takipçileriyle paylaştı.
TORUNU ALİ MEZUN OLDU
Torununun mezuniyet töreninden video ve fotoğraflar yayımlayan Safiye Soyman, mutluluğunu duygusal sözlerle dile getirdi.
Soyman, paylaşımına şu notu düştü:
"Canım Ali'ciğimin mezuniyeti büyük gurur verici. Her anne ve babaya Allah nasip etsin. Yolu açık olsun, ömür boyu."
Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, takipçileri de Ali'ye tebrik ve başarı mesajları gönderdi.
ANNE-KIZIN BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULDU
Safiye Soyman'ın mezuniyet paylaşımında kızı Ümran Erler de yer aldı. Anne ve kızın birbirine olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Soyman ile kızının benzerliği dijital platformlarda çok sayıda yoruma konu olurken, ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüyen torunu Ali de takipçilerin ilgisini çekti.
SAFİYE SOYMAN HAKKINDA
Safiye Soyman, ilk evliliğini 1974 yılında henüz 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile yaptı. Sanatçının bu evliliğinden 1975 yılında kızı Ümran Akaröz dünyaya geldi.
Soyman'ın 1977 yılında dünyaya gelen oğlu Harun Akaröz ise 2024 yılında hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı, 1985 yılında Ziya Akaröz ile yollarını ayırdı. Safiye Soyman, 2000 yılından bu yana iş insanı Faik Öztürk ile birlikteliğini sürdürüyor.
Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Safiye Soyman'ın torunu Ali'nin mezuniyetinde yaşadığı büyük mutluluk, sosyal medyada da ilgi gördü.