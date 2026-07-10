Kocasının ihanetiyle sarsılmıştı! Şimdi de sevgilisiyle komşu oldu

İş dünyasının ünlü ismi Oytun Özdoğan’ın eşi Aldeberan Özdoğan’ı aile dostları B.Ö. ile aldattığı iddialarının yankıları sürerken, Bodrum’daki lüks bir sitede yaşanan "karşı komşu" krizi magazin gündemine bomba gibi düştü.