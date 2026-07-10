Kocasının ihanetiyle sarsılmıştı! Şimdi de sevgilisiyle komşu oldu
İş dünyasının ünlü ismi Oytun Özdoğan’ın eşi Aldeberan Özdoğan’ı aile dostları B.Ö. ile aldattığı iddialarının yankıları sürerken, Bodrum’daki lüks bir sitede yaşanan "karşı komşu" krizi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sosyete dünyasında günlerdir konuşulan Oytun Özdoğan ile eşi Aldeberan Özdoğan cephesindeki ihanet iddiasında yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin önde gelen demir çelik şirketlerinden birinin patronu olan Oytun Özdoğan'ın, eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın aile dostları B.Ö. ile aldattığı öne sürülmüştü.
Cemiyet hayatında büyük yankı uyandıran ihanet iddiasının ardından Aldeberan Özdoğan'ın çocukları, annesi ve babasıyla birlikte Bodrum'da tatil yaptığı öğrenildi.
BODRUM'DA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Sabah yazarı Ömer Karahan'ın köşesine taşıdığı iddiaya göre Aldeberan Özdoğan, Bodrum Gündoğan Kızılburun'daki yazlık sitesinde beklemediği bir karşılaşma yaşadı.
Özdoğan'ın, eşiyle kendisini aldattığı öne sürülen yakın aile dostu B.Ö.'yü tatil yaptığı sitede görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
AYNI SİTEDEN EV KİRALADI
İddiaya göre B.Ö., Aldeberan Özdoğan'ın yazlığının bulunduğu sitede, ünlü isme oldukça yakın bir noktadan ev kiraladı.
B.Ö.'nün yaz aylarını da Bodrum'daki bu evde geçireceği öne sürüldü.