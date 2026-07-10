Emel Sayın'ın minik misafirleri! Evinin son hali kalpleri eritti
Geçtiğimiz ay yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi göreceğini açıklayarak konserlerini iptal eden Emel Sayın, evinden yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü sanatçının minik misafirleriyle verdiği eğlenceli pozlar hayranlarının yüzünü güldürdü.
Geçtiğimiz ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendiren ve planlanan konserlerini ertelemek zorunda kalan Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, günler süren sessizliğini neşeli bir paylaşımla bozdu.
KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Haziran ayında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tedavi görmesi gerektiğini duyuran Emel Sayın; 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.
Her ne kadar çok ciddi bir durum olmadığını belirtse de, Sayın'ın yaşadığı rahatsızlığın vertigo olduğu yönündeki iddialar sevenlerini tedirgin etmeye devam etmişti.
İŞTE EVİNİN MİNİK SAKİNLERİ
Sessizliğini bugün yaptığı sürpriz paylaşımla bozan Emel Sayın, evinin kapılarını yeni doğan sevimli kedilere açtığını duyurdu.
Paylaştığı eğlenceli videoda neşesinin yerinde olduğu gözlenen usta sanatçının, minik misafirleriyle geçirdiği anlar takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Sayın, bu sevimli sürprizle hayranlarına "iyiyim" mesajı verdi.