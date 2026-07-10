Emel Sayın'ın minik misafirleri! Evinin son hali kalpleri eritti

Geçtiğimiz ay yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını endişelendiren ve planlanan konserlerini ertelemek zorunda kalan Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, günler süren sessizliğini neşeli bir paylaşımla bozdu.

Kaynak: Instagram

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Haziran ayında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tedavi görmesi gerektiğini duyuran Emel Sayın; 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.

Her ne kadar çok ciddi bir durum olmadığını belirtse de, Sayın'ın yaşadığı rahatsızlığın vertigo olduğu yönündeki iddialar sevenlerini tedirgin etmeye devam etmişti.