Müzik dünyasını yasa boğan ölüm! Bonnie Tyler hayatını kaybetti

Müzik dünyası, unutulmaz sesi ve efsaneleşen şarkılarıyla bir döneme damga vuran Bonnie Tyler'dan gelen acı haberle sarsıldı. “Total Eclipse of the Heart” şarkısıyla dünya çapında şöhrete kavuşan Galli sanatçı, 75 yaşında hayatını kaybetti.

"Total Eclipse of the Heart" adlı şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

75 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ



Sanatçının ailesinden yapılan açıklamada, Tyler'ın tedavi gördüğü Portekiz'deki hastanede, hayatını kaybettiği bildirildi.



Açıklamada, Faro kentinde mayısta bağırsak ameliyatı geçiren Tyler'ın bir süre suni komada tutulduğu, sağlık durumunun son dönemde iyileşme gösterdiğinin düşünüldüğü belirtildi.



Galler'de 1951'de doğan ve asıl adı Gaynor Hopkins olan Tyler, 1977'de yayımladığı ilk albümü "The World Starts Tonight" ile müzik kariyerine başladı. 1978'de "It's a Heartache" ile dikkat çeken Tyler, 1983'te yayımlanan "Total Eclipse of the Heart" ile uluslararası başarı elde etti.



Grammy Ödülleri'ne 3 kez aday gösterilen Tyler, 2013'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil etti. Tyler, müziğe katkılarından dolayı 2022'de kraliyet nişanı ile onurlandırılmıştı.

BONNİE TYLER KİMDİR?

Asıl adı Gaynor Hopkins olan Bonnie Tyler, 8 Haziran 1951 yılında Galler'in güneyinde, Neath yakınlarındaki Skewen kasabasında bir maden işçisinin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik kariyerine yerel kulüplerde sahne alarak başladı. Bir kulüpte şarkı söylerken yetenek avcısı Roger Bell tarafından keşfedilmesi, onun dünya çapında bir yıldıza dönüşme serüvenini başlattı.

İlk çıkışını 1976 yılında "Lost in France" adlı teklisiyle yapan ve İngiltere listelerinde ilk 10'a giren Tyler, 1977 yılında ise "It's a Heartache" şarkısıyla küresel bir başarı yakaladı.

Sanatçının Jim Steinman imzalı unutulmaz eseri "Total Eclipse of the Heart", Spotify'da 1 milyar dinlenme sınırını aşarak dijital çağda da ölümsüzlüğünü kanıtladı.

Hem bu efsanevi şarkısıyla hem de Faster Than the Speed of Night albümüyle Grammy ödüllerine aday gösterildi.

2013 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda İngiltere'yi temsil etti.

Müziğe yaptığı devasa katkılardan dolayı 2023 yılında Prens William tarafından MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ile ödüllendirildi.