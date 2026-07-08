Ruhsar Gültekin'den üzücü haber! Beyin kanaması geçirdi

Türk tiyatrosu ve televizyonunun sevilen isimlerinden Ruhsar Gültekin'sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenlerini ve sanat camiasını endişelendirdi.

Edinilen bilgilere göre Ruhsar Gültekin, aniden başlayan şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine sağlık kuruluşuna başvurdu. İlk etapta yaşadığı rahatsızlığın migren atağı olduğunu düşünen oyuncuya hastanede detaylı tetkikler yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Ruhsar Gültekin'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların değerlendirmesinin ardından sanatçı acil olarak operasyona alındı.

YAKIN DOSTU DUYURDU

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Parla Şenol, Ruhsar Gültekin'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Şenol, paylaşımında, "Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle..." ifadelerini kullandı.

Parla Şenol sosyal medya hesabından duyurdu

RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?

30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ruhsar Gültekin'in asıl adı Ruhsar Senyücel'dir. Sanat hayatına küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alarak başlayan oyuncu, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 1983 yılında başlayan Gültekin, uzun yıllar ekranlarda ve sahnelerde önemli projelerde yer aldı. Özellikle "Kuruntu Ailesi", "Yasemince", "Aslı ile Kerem", "Dadı" ve "Çiçek Taksi" gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuğun yanı sıra başarılı bir seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Gültekin, çok sayıda yabancı yapımda karakterlere sesiyle hayat verdi. Özellikle "Şirinler" çizgi filmindeki Şirine karakterinin Türkçe sesi olarak hafızalarda yer edindi.