Derya Pınar Ak aşkını ilk kez ilan etti

Prens dizisinde Hasharia karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, şimdilerde ise Çirkin dizisinde Meryem karakterine hayat veren Derya Pınar Ak, özel hayatıyla gündeme geldi.

Genç oyuncu, bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı Muammer Akmeşe ile romantik karelerini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

22 yaşındaki oyuncunun bir süredir Muammer Akmeşe ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkisini bugüne kadar gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ak, sevgilisiyle çekilen karelerini takipçileriyle paylaşarak aşkını ilk kez gözler önüne serdi.