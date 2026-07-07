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Derya Pınar Ak aşkını ilk kez ilan etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Derya Pınar Ak aşkını ilk kez ilan etti

Çirkin dizisinin yıldızı Derya Pınar Ak, bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı Muammer Akmeşe ile ilişkisini sosyal medyada paylaştığı kareyle duyurdu.

Prens dizisinde Hasharia karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, şimdilerde ise Çirkin dizisinde Meryem karakterine hayat veren Derya Pınar Ak, özel hayatıyla gündeme geldi.

Derya Pınar Ak'ın yeni aşkı Muammer AkmeşeDerya Pınar Ak'ın yeni aşkı Muammer Akmeşe

YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Genç oyuncu, bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı Muammer Akmeşe ile romantik karelerini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Derya Pınar Ak aşkını ilk kez ilan etti - 1

22 yaşındaki oyuncunun bir süredir Muammer Akmeşe ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkisini bugüne kadar gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ak, sevgilisiyle çekilen karelerini takipçileriyle paylaşarak aşkını ilk kez gözler önüne serdi.

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