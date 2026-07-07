Demet Akalın yoğun konser temposunda frene bastı

Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın, yoğun konser ve televizyon programı temposuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akalın, daha önce planlanan işleri dışında yeni teklifleri kabul etmediğini söyledi.

Yoğunluğunun artık kendisini zorladığını belirten Akalın, "Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil, gerçekten çok yoruldum. İnsanüstü konser aldım" ifadelerini kullandı.

Son dönemde çok yorulduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, yaşadığı durumu esprili bir ifadeyle "tükenmişlik sendromu" olarak tanımladı.

Ünlü şarkıcının yoğun konser programı nedeniyle bir süre yeni iş kabul etmeyeceğini açıklaması, kariyerindeki yoğun tempoyu bir kez daha gözler önüne serdi.

DEMET AKALIN'IN ÖZEL HAYATI

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. 1990'lı yıllarda mankenlikle kariyerine adım atan ünlü şarkıcı, daha sonra müzik dünyasına geçiş yaptı. Çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akalın, Türk pop müziğinin en popüler isimleri arasına adını yazdırdı.

Demet Akalın, iş insanı Okan Kurt ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2018 yılında resmi olarak boşansa da birlikteliklerini sürdürmeye devam etti. Akalın ve Kurt, özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Demet Akalın ve Okan Kurt'un tek çocukları Hira Kurt, 2014 yılında dünyaya geldi. Ünlü şarkıcının zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı Hira Kurt da magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çocukları arasında yer alıyor.

Başarılı müzik kariyerini sürdüren Demet Akalın, sahne performansları, şarkıları ve özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.