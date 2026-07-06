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atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu

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atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu

atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerini izleyen ABD'li Kristy Kous, Türk kültürüne, aile yapısına ve manevi değerlere duyduğu ilginin ardından Müslüman olmaya karar verdi. Türkiye'ye gelen Kous, Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret ederek dizilerde gördüğü atmosferi yerinde deneyimledi.

atv'nin Bozdağ Film imzalı tarihi yapımları, yalnızca ekran başarısıyla değil uluslararası izleyiciler üzerindeki etkisiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu - 1

ATV DİZİLERİ ABD'Lİ İZLEYİCİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kristy Kous, Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerini izledikten sonra Türk kültürüne ve tarihi mirasa ilgi duymaya başladı.

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atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu - 2

TÜRK KÜLTÜRÜNE DUYDUĞU İLGİ ZAMANLA ARTTI

Kristy Kous, dizilerde öne çıkan aile bağları, adalet anlayışı, inanç, misafirperverlik ve geleneksel değerlerden etkilendiğini belirtti. Türkiye'ye duyduğu ilginin zaman içerisinde güçlü bir bağa dönüştüğünü ifade eden Kous, bu süreçte hayatını değiştiren önemli bir karar aldı.

atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu - 3

MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR VERDİ

Türkiye'yi ziyaret eden Kristy Kous, yaşadığı manevi yolculuğun ardından Müslüman olmaya karar verdiğini açıkladı. Kous, Türkiye'de bulunmanın ve yakından tanıdığı kültürü yerinde deneyimlemenin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

BOZDAĞ FİLM PLATOLARI'NI ZİYARET ETTİ

Türkiye ziyareti kapsamında Bozdağ Film Platoları'nı da gezen Kristy Kous, dizilerde gördüğü atmosferi yerinde yaşamanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu - 4

Kous, "Bozdağ Film Platoları'ndan çok etkilendim" diyerek tarihî dekorları, kültürel deneyim alanlarını ve plato atmosferini çok beğendiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'yi ziyaret edecek herkese Bozdağ Film Platoları'nı görmelerini tavsiye etti.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE İZLENİYOR

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizileri, yayınlandıkları birçok ülkede geniş izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Yapımlar, tarihi anlatılarının yanı sıra Türk kültürü ve geleneklerine ilişkin unsurlarıyla da uluslararası izleyicilerin ilgisini çekiyor.

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