Türkiye ziyareti kapsamında Bozdağ Film Platoları'nı da gezen Kristy Kous, dizilerde gördüğü atmosferi yerinde yaşamanın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Türkiye'yi ziyaret eden Kristy Kous, yaşadığı manevi yolculuğun ardından Müslüman olmaya karar verdiğini açıkladı. Kous, Türkiye'de bulunmanın ve yakından tanıdığı kültürü yerinde deneyimlemenin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Kous, "Bozdağ Film Platoları'ndan çok etkilendim" diyerek tarihî dekorları, kültürel deneyim alanlarını ve plato atmosferini çok beğendiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'yi ziyaret edecek herkese Bozdağ Film Platoları'nı görmelerini tavsiye etti.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE İZLENİYOR

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizileri, yayınlandıkları birçok ülkede geniş izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Yapımlar, tarihi anlatılarının yanı sıra Türk kültürü ve geleneklerine ilişkin unsurlarıyla da uluslararası izleyicilerin ilgisini çekiyor.