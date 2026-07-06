atv dizileri izleyen ABD'li Kristy Kous Müslüman oldu
atv'nin Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerini izleyen ABD'li Kristy Kous, Türk kültürüne, aile yapısına ve manevi değerlere duyduğu ilginin ardından Müslüman olmaya karar verdi. Türkiye'ye gelen Kous, Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret ederek dizilerde gördüğü atmosferi yerinde deneyimledi.
atv'nin Bozdağ Film imzalı tarihi yapımları, yalnızca ekran başarısıyla değil uluslararası izleyiciler üzerindeki etkisiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.
ATV DİZİLERİ ABD'Lİ İZLEYİCİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Kristy Kous, Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan dizilerini izledikten sonra Türk kültürüne ve tarihi mirasa ilgi duymaya başladı.
TÜRK KÜLTÜRÜNE DUYDUĞU İLGİ ZAMANLA ARTTI
Kristy Kous, dizilerde öne çıkan aile bağları, adalet anlayışı, inanç, misafirperverlik ve geleneksel değerlerden etkilendiğini belirtti. Türkiye'ye duyduğu ilginin zaman içerisinde güçlü bir bağa dönüştüğünü ifade eden Kous, bu süreçte hayatını değiştiren önemli bir karar aldı.