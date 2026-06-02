Seda Sayan'ın sevmediği erkek tiplemesi: "Nefret ediyorum" deyip açıkladı

Erkeklerin çalışması gerektiğini ve evde durmaması gerektiğini her fırsatta belirten Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak" ifadelerini kullandı.

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ve YouTube programlarıyla adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, son günlerde ilişkiler üzerine yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.

"Eşim o dönem ENBE Orkestrası'nın solistiydi. Programımıza transfer etmiştik. Sponsor kıyafetleri denerken, 'Ben o paçayı alırım' dedim ve eğilip paça boyunu ayarladım. Çağlar sonradan bana itiraf etti; 'Bir baktım Seda Sayan yerde paça ölçümü alıyor, kendime dedim ki; ne kadar şanslı adamsın, Seda Sayan senin paçanı alıyor.' Aslında erkeğe çok ufak bir şey yaptığında, onun kalbini hemen kazanabiliyorsun."

2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Çağlar Ökten ile tanışma sürecinden bahseden ünlü sanatçı, eşinin gönlünü nasıl fethettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

Sahnede çoraplarını göstererek izleyenleri güldüren Sayan, "Bugün sahnede sadece bir kişi değiliz, iki kişiyiz. Sezen Aksu'nun hediyesi olan bu çorapla sahnedeyim. Ben çorap kadınıyım kardeşim; seversin sevemezsin, beni ilgilendirmez" ifadeleriyle kendine has üslubunu bir kez daha ortaya koymuştu.

Özel hayatındaki neşeli tavrını sahne performanslarına da taşıyan Seda Sayan, Mersin'deki bayram konserinde izleyicilerine ilginç bir anısını aktarmıştı. Sahne kostümünün tamamlayıcısı olan çorapları hakkında konuşan Sayan, parçanın ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan bir hediye olduğunu açıklamıştı.

YENİ DÜETLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadece açıklamalarıyla değil, müzikal projeleriyle de ses getiren Seda Sayan, şarkıcı Tekir ile birlikte seslendirdiği 'Yıkamazlar Beni' adlı şarkıyla büyük beğeni topladı. Şarkının klibinde roman havası oynadığı renkli görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Mersin'deki konserde yaşandı. Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten de sahneye çıkarak şarkı söyledi. Ökten ailesinin de hazır bulunduğu konser, renkli anlara sahne oldu.

"BEN ZATEN KOCAM KÖYLÜYÜM"

Kendisini izlemeye gelen kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkür eden Sayan, "Çok iyi insanlar, onları çok seviyorum. Eşim de çok iyi bir adam. Ben zaten kocam köylüyüm. Benim kocam Tarsuslu, ben de artık Çukurova geliniyim, Tarsus geliniyim" dedi.