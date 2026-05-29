Zorlu sürecin ardından Cansever'den bayram mesajı
Geçtiğimiz yıl lösemi teşhisiyle sevenlerini üzen ünlü sanatçı Cansever, başarılı geçen ilik nakli operasyonunun ardından takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Sanatçı, son görüntüsüyle de hayranlarını sevindirdi.
Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisi sırasında zorlu bir süreçten geçen Cansever, Mart ayında gerçekleşen başarılı ilik nakli operasyonuyla hayata tutundu.
Sosyal medya hesabından tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri anbean paylaşan ünlü sanatçı, bugün yayınladığı bayram mesajıyla hayranlarına "iyiyim" mesajı verdi.
"ALLAH TÜM DİLEKLERİNİZİ KABUL ETSİN"
Kişisel Instagram hesabından sevenlerine seslenen Cansever, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Selam olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün dileklerinizi Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun."
HAYRANLARI SON HALİNİ İLK KEZ GÖRDÜ
Daha önce tedavi sürecinin psikolojik zorluklarını "Hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum ama Allah'a isyan eder miyim diye korkuyorum" sözleriyle ifade eden Cansever, yaptığı son paylaşımla tedavi sonrası fiziksel görünümünü de takipçileriyle paylaşmış oldu. Paylaşım, sanatçının sevenlerinden binlerce beğeni ve "geçmiş olsun" yorumu aldı.
SAHNELERDEN 1 YIL UZAK KALACAK
Sağlık durumunu korumak adına doktorların tavsiyesi üzerine yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durması gereken Cansever'in, sahne programlarını bu süre zarfında askıya aldığı bildirilmişti.
Menajeri Erhan Arı tarafından yapılan açıklamada, sanatçının kapalı mekanlarda sahne almasının sağlık açısından uygun görülmediği belirtilirken, müzik çalışmalarına ara vermeyeceği müjdelendi. Cansever'in tedavi sürecinde stüdyo çalışmalarına devam edeceği ve yeni projeler üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi.
Sevenleri, zorlu süreci azimle atlatan ve sağlığına kavuşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cansever'e sosyal medya üzerinden destek mesajları göndermeye devam ediyor.