Dua Lipa evleniyor! Düğün yeri ve tarihi kulislerden sızdı

2025 yılının Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran ve o günden bu yana aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da romantik yaşayan Dua Lipa ile Callum Turner çifti, hayatlarını birleştirmeye hazırlanıyor. Aşkını her fırsatta dile getiren ve "Şu an her zamankinden daha mutluyum" diyen Lipa, düğün hazırlıklarıyla gündemin zirvesine oturdu.

SİCİLYA'DA ROMANTİK BİR "EVET" Mİ?

Çifte yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre düğün adresi olarak İtalya'nın Sicilya adası, özellikle de büyüleyici atmosferiyle Palermo öne çıkıyor. İkilinin geçtiğimiz yaz tatil yaptıkları ve hayran kaldıkları bu bölgede dünya evine girmeyi planladığı konuşuluyor.

Düğün mekanı için ise en güçlü aday, lüksün zirvesi olarak kabul edilen Villa Igiea. İkilinin, 2026 yılının Eylül ayının ilk haftası için otelde büyük bir süit rezervasyonu yaptığı iddia ediliyor. Ancak bazı kaynaklar, bu rezervasyonun düğün mekanı değil, sadece konukların konaklaması için planlandığını savunuyor.