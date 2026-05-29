Dua Lipa evleniyor! Düğün yeri ve tarihi kulislerden sızdı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ve başarılı oyuncu Callum Turner’ın merakla beklenen düğününe dair detaylar geldi. Yıldızlarla dolu davetli listesi kulisleri hareketlendirdi.
2025 yılının Haziran ayında nişanlandıklarını duyuran ve o günden bu yana aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da romantik yaşayan Dua Lipa ile Callum Turner çifti, hayatlarını birleştirmeye hazırlanıyor. Aşkını her fırsatta dile getiren ve "Şu an her zamankinden daha mutluyum" diyen Lipa, düğün hazırlıklarıyla gündemin zirvesine oturdu.
SİCİLYA'DA ROMANTİK BİR "EVET" Mİ?
Çifte yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre düğün adresi olarak İtalya'nın Sicilya adası, özellikle de büyüleyici atmosferiyle Palermo öne çıkıyor. İkilinin geçtiğimiz yaz tatil yaptıkları ve hayran kaldıkları bu bölgede dünya evine girmeyi planladığı konuşuluyor.
Düğün mekanı için ise en güçlü aday, lüksün zirvesi olarak kabul edilen Villa Igiea. İkilinin, 2026 yılının Eylül ayının ilk haftası için otelde büyük bir süit rezervasyonu yaptığı iddia ediliyor. Ancak bazı kaynaklar, bu rezervasyonun düğün mekanı değil, sadece konukların konaklaması için planlandığını savunuyor.
TARİH KARGAŞASI: HAZİRAN MI EYLÜL MÜ?
Düğün tarihi konusunda ise kafalar karışık. İtalyan basını kutlamaların 5-7 Eylül 2026 tarihleri arasında üç gün süreceğini öne sürerken, diğer tarafta düğünün Haziran 2026'nın ilk haftasına ertelenmiş olabileceği konuşuluyor. Bazı kulis bilgileri ise Eylül tarihlerinin düğün değil, sadece bir gelinlik provası veya ön kutlama olabileceğine işaret ediyor.
YILDIZLAR GEÇİDİ: KİMLER DAVETLİ?
Dua Lipa ve Callum Turner'ın geniş çevresi, davetli listesini de merak konusu haline getirdi. Listede şu isimlerin yer alabileceği tahmin ediliyor:
Müzik dünyasından: Sir Elton John, Mark Ronson, Charli XCX.
K-Pop dünyasından: BLACKPINK üyeleri Rosé ve Jennie.
Moda dünyasından: Donatella Versace ve Simon Porte Jacquemus.
The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, çiftin "gösterişli bir şov" yerine, sadece en sevdikleri insanların katıldığı, daha samimi bir atmosfer hedeflediğini belirtiyor. Hatta bazı davetliler için "plus-one" (artı bir kişi) hakkının sınırlandırıldığı da iddialar arasında.