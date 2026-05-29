Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu’ndan aşk ilanı
Magazin dünyası yeni bir aşk haberiyle hareketlendi. Son dönemde radikal saç değişimiyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aradığı mutluluğu müzisyen Birkan Nasuhoğlu’nda buldu. İddialı güçlendiren paylaşım haberimizde.
Son dönemde radikal bir kararla uzun saçlarını kısacık kestirerek imaj tazeleyen ve hayranlarını şaşkına çeviren Dilan Çiçek Deniz, bu kez yeni ilişkisiyle gündemin ilk sırasına yerleşti. İkilinin bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yürüttüğü öğrenilirken, aşkı belgeleyen ilk adım ünlü şarkıcıdan geldi.
"KALPTEN KALBE BİR YOL..."
Bir aydır gözlerden uzak bir ilişki sürdürdükleri öğrenilen çift, iddiaları doğrulayan paylaşımı sosyal medya üzerinden yaptı. Birkan Nasuhoğlu, Dilan Çiçek Deniz'in kedisiyle verdiği bir pozu kendi hesabından paylaşarak ilişkiyi ilan etti.
Nasuhoğlu, romantik paylaşımına şu notu düştü:
"Kalpten kalbe bir yol vardır. Her gün bayram bana sen varsan."
Dilan Çiçek Deniz ise kendi sosyal medya hesabından aynı gün, kedisiyle olan bir fotoğrafını "İyi bayramlar" notuyla paylaşarak bu mutlu birlikteliğe sessiz bir onay vermiş oldu.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZEL HAYATI
Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamıştı. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çift, Eylül 2025'te yollarını ayırma kararı almıştı.
BİRKAN NASUHOĞLU KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin merkezine yerleşen başarılı müzisyen Birkan Nasuhoğlu, hem solo çalışmaları hem de geçmişteki grup projeleriyle müzikseverlerin yakından tanıdığı bir isim.
Aslen Sivaslı olan Birkan Nasuhoğlu, profesyonel müzik yolculuğuna 2013 yılında adım attı. Vokalistliğini ve gitaristliğini üstlendiği Yedinci Ev grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, grubun Eylül 2018'de dağılmasının ardından rotasını solo kariyerine çevirdi.
AKUSTİK MÜZİĞİN GÜÇLÜ SESİ
Akustik müzik tarzındaki başarısıyla dikkat çeken Nasuhoğlu, solo kariyerinde müzik dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de adından sıkça söz ettirdi. Sanatçı; Gökhan Türkmen, Elçin Orçun ve Dilhan Şeşen gibi değerli isimlerle imza attığı ortak projelerle dinleyicilere özgün tınılar sundu.