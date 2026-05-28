Ünlü ressamdan kahreden haber! Mustafa Horasan trafik kazasında yaşamını yitirdi

Sosyal medyada yayılan acı haber, sanatseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yapılan paylaşımlarda, başarılı ressamın bir motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sanatatak hesabından yapılan açıklamada da Mustafa Horasan'ın bugün ikindi namazının ardından Moda Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Ressam Yusuf Taktak yaptığı paylaşımda, "Az önce öğrendim ressam Mustafa Horasan motosiklet kazasıyla resim sanatı için genç sayılan bir yaşta hayata veda ediyor" ifadelerini kullanırken, Eleştirel Kültür hesabından yapılan paylaşımda ise "Dostumuz, destekçimiz Horasan'ı elim bir kaza sonucu kaybettik. Resimlerinde ve anılarında yaşayacak..." denildi.

1965 yılında Aydın'da dünyaya gelen Mustafa Horasan, sanat yolculuğuna İzmir'de aldığı ilk ve orta eğitimle başladı. Sanatçı, akademik kariyerini 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Ana Sanat Dalı, Özgün Baskı Resim Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

Kariyeri boyunca sınırları aşan bir vizyona sahip olan Horasan; Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, ABD ve İtalya gibi dünyanın pek çok farklı noktasında sanatsal çalışmalar gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır çalışmalarını İstanbul'daki kendi atölyesinde sürdüren sanatçı, ardında müze ve özel koleksiyonlarda yer alan çok sayıda kıymetli eser bıraktı.

Sanat dünyasında "iz bırakanlar" arasında yerini alan Mustafa Horasan'ın eserleri, Türkiye'nin çağdaş sanat belleğinde yaşamaya devam edecek.