Nilüfer'in 35 yıllık dostu hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, bayram günlerinde aldığı bir haberle sarsıldı. Sanatçı, tam 35 yıllık dostu, sahne arkadaşı ve değerli müzisyen Cengiz Baltepe'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Müzik dünyasında uzun yıllar birlikte çalıştığı, hem sahne hayatında hem de özel hayatında çok yakın olduğu Cengiz Baltepe'nin ani vefatı, Nilüfer'i yasa boğdu. Acısını sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaşan Nilüfer, duygusal ifadelerle dostuna veda etti.

Kaynak: Instagram "ÇOK ERKENDİ DAHA ÇOK KONSERLER YAPACAKTIK" Nilüfer, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..." Hayatını kaybeden müzisyen Cengiz Baltepe