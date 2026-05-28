120 bin kişi Kanye West’i bekliyor! İstanbul’da sürpriz buluşma

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in Avrupa turnesinin açılışını yapacağı İstanbul konseri, yalnızca bir müzik etkinliği değil, gün boyu sürecek bir festival deneyimi vaat ediyor. Şimdiden 100 bini aşkın biletin satıldığı organizasyon için stadyum, dev bir etkinlik alanına dönüştürülüyor.

STADYUMDA FESTİVAL RÜZGARLARI ESECEK

"Before" ve "After Party"lerle desteklenecek programda müzik, eğlence ve popüler kültür bir araya geliyor. Festival atmosferini zirveye taşıyacak isimler arasında ise Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi Türk müziğinin sevilen yıldızları yer alıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mayıs günü müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanan West konseri, 120 bin kişiyi ağırlayacak.

Gün boyu festival atmosferiyle gerçekleşecek etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla metro seferlerinin sabaha kadar devam etmesi planlanırken, İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verilecek.