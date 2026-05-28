120 bin kişi Kanye West’i bekliyor! İstanbul’da sürpriz buluşma
Kanye West konseriyle yılın en büyük müzik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul, organizasyon için geri sayıma geçti. 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek dev etkinlikğe 120 bin kişi katılacak.
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in Avrupa turnesinin açılışını yapacağı İstanbul konseri, yalnızca bir müzik etkinliği değil, gün boyu sürecek bir festival deneyimi vaat ediyor. Şimdiden 100 bini aşkın biletin satıldığı organizasyon için stadyum, dev bir etkinlik alanına dönüştürülüyor.
STADYUMDA FESTİVAL RÜZGARLARI ESECEK
"Before" ve "After Party"lerle desteklenecek programda müzik, eğlence ve popüler kültür bir araya geliyor. Festival atmosferini zirveye taşıyacak isimler arasında ise Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi Türk müziğinin sevilen yıldızları yer alıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 30 Mayıs günü müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanan West konseri, 120 bin kişiyi ağırlayacak.
Gün boyu festival atmosferiyle gerçekleşecek etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla metro seferlerinin sabaha kadar devam etmesi planlanırken, İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verilecek.
Şehrin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelecek müzikseverlerle birlikte İstanbul rap müziğin merkezi haline gelecek. Bu arada unutmayın, organizasyon her yaş grubundan müzikseverleri kapsayacak şekilde planlandı. 16 yaş altı ziyaretçiler, ebeveynleri eşliğinde etkinliğe katılabilecek.
SCOTT SÜRPRİZ OLABİLİR
Organizasyonun detaylarına ilişkin konuşan ILS Vision kurucusu Erdem Karahan, konserin İstanbul'un tarihine geçeceğini vurguladı.
Karahan, müzikseverleri heyecanlandıran bir bilgiyi de paylaşarak, ABD'li dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'un konsere konuk sanatçı olarak katılmasının beklendiğini belirtti.