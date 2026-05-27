Oğlunun gözyaşları yürek yaktı! Engin Hepileri'nin anne acısı

Semra Hepileri için İstanbul Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dün, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde, Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci cami avlusunda taziyeleri kabul ederek ayakta durmakta güçlük çekti.

Hürriyet'in haberine göre; Cenaze törenine, Hepileri çiftinin oğulları Can da katıldı. Babaannesinin tabutunu gören küçük Can, gözyaşlarına hâkim olamayarak duygusal anlar yaşadı. Ailesi, büyük üzüntü yaşayan küçük Can'ı teselli edebilmek için uzun süre çaba sarf etti.

SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Bu zor gününde Engin Hepileri'yi sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılanlar arasında; Kenan Doğulu, Hakan Gerçek, Okan Yalabık ve Bartu Küçükçağlayan gibi sinema ve sahne dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Meslektaşları, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Semra Hepileri'nin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na götürüldü ve burada dualarla toprağa verildi.

Engin Hepileri'nin vefat eden annesi